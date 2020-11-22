Бутырская: «Туктамышева, по сравнению с другими девчонками, вчера была лидером, а Трусова перенервничала»

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Мария Бутырская прокомментировала победу Елизаветы Туктамышевой на московском этапе «Гран-при» и неудачное выступление Александры Трусовой.

— Лиза Туктамышева настолько заслуженно вчера выиграла. Я вчера все это смотрела, была судьей и точно так же поставила ее на первое место. Она прекрасно каталась. Одна была малюсенькая ошибочка на тройном акселе, но это вообще ей не помешало, потому что она, по сравнению с другими девчонками, вчера была лидером. Она лучше всех готова, так обычно катаются на чемпионатах мира и Европы. Мурашки по коже.

— Становится ли Туктамышева фаворитом чемпионата России?

— Думаю, что она будет еще прибавлять, то есть это не окончательный вариант программы. Уверена, что она поставит четверной тулуп в ближайшем будущем. И я про Лизу всегда говорила, что она показатель настоящего спортсмена, который работает, работает и совершенствуется. Ничто ей не мешает, несмотря на какие-то неудачи, она проходит через это и идет дальше. Очень за нее рада, рада и за Алексея Николаевича Мишина, потому что и вторая его спортсменка точно так же прекрасно вчера каталась и заняла третье место. Тихонечко сидят в Санкт-Петербурге, молчат, как говорится, и работают.

— А что, по вашему мнению, случилось с Александрой Трусовой вчера — случайность или в этом есть вина тренера?

— Я не буду тренера винить. Не люблю, когда у человечка что-то не получилось, и начинают говорить: «Вот все плохо», — и винить в чем-то. У каждого человека, у каждого спортсмена бывают такие прокаты. Что-то пошло не так, но это не показатель того, что Саша завтра выступить точно так же. Из этого делаются выводы. Может быть, перенервничала, очень хотелось ей показать самое лучшее свое катание, давно они не соревновались с таким количеством народа на трибунах, международный старт и новый тренер, конечно, не хотелось его подводить. Бывает такое, ничего страшного. Лучше это все забыть просто и так же, как Лиза, идти дальше. Ничего плохого я не скажу, не ждите от меня, потому что я точно так же была в этом спорте, и у меня такие прокаты были. Но не они запоминались, а победы и другие вещи. (Екатерина Звенигородская)