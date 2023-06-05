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Сегодня, 18:00

Бутырская считает, что нельзя осуждать Дэвис и Смолкина за переход в сборную Грузии

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Диана Дэвис и Глеб Смолкин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская прокомментировала «СЭ» новость о том, что исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) одобрил переход Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузии.

«Тяжело это обсуждать, потому что российских спортсменов не допускают до самых важных соревнований. Сейчас люди меняют гражданства, пытаются найти любые лазеечки, чтобы выступать там, где нужно. Я считаю, что Федерация фигурного катания сделала все возможное и обеспечила наших спортсменов колоссальным количеством соревнований. Но все равно заменить чемпионат мира невозможно. Если они уйдут, конечно, будет потеря, потому что пара замечательная. В данный момент осуждать их ни в коем случае нельзя. Только поддерживать и подбадривать», — сказала Бутырская корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В сезоне-2022/23 20-летняя Дэвис и 23-летний Смолкин пропустили все внутрироссийские старты и тренировались в США.

Диана Дэвис и&nbsp;Глеб Смолкин. Дочь Тутберидзе и ее партнер получили разрешение на уход из-под российского флага. Не ждали?

Фигурное катание
Диана Дэвис/Глеб Смолкин
Мария Бутырская
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