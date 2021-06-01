Бутырская: «Плющенко заслужил быть в списках тренеров сборной России»

Чемпионка мира Мария Бутырская отреагировала на включение Евгения Плющенко в состав тренеров сборной России по фигурному катанию на сезон-2021/22.

«По окончании сезона Плющенко заслужил быть в списках тренеров сборной. Это нормально. Есть спортивная составляющая. Этого всего лишь списки, и это не является гарантом, что ты поедешь на Олимпийские игры. Все будет решаться на чемпионате России, Гран-при», — сказала Бутырская «СЭ»

Плющенко становился тренером сборной еще в 2020 году. Тогда под его руководством тренировались Александра Трусова и Алена Косторная, которые были включены в состав национальной команды. Обе фигуристки вернулись к Этери Тутберидзе, у которой занимались до перехода, после окончания сезона. На данный момент у него в группе нет спортсменов, включенных в сборную России для подготовки к новому сезону.

Главным тренером сборной стал президент Федерации фигурного катания на коньках (ФФККР) России Александр Горшков.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

(Владислав Флегонтов)