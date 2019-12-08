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Бутырская оценила, у кого из российских фигуристок наибольший потенциал для роста

14:00
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Первая в истории российская чемпионка мира Мария Бутырская рассказала, кто из отечественных фигуристок обладает наибольшим потенциалом.

— Тут уже трудно сказать, — цитирует Бутырскую RT. — Если взять ту же Трусову и прибавить к ее пяти четверным эмоциональность и артистизм, то тоже может получиться заоблачная оценка. Все же понимают, что эти элементы стоят очень дорого, а Саша не боится экспериментировать.

Да и Щербакова тоже подтягивается. Она пока не выглядит достаточно зрелой, но на нее очень приятно смотреть.

Фигурное катание: новости и обзоры, расписание, результаты и общий зачет Гран-при

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/695253-butyrskaya-rossiyanki-potencial

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