Чемпионка мира по фигурному катанию ария Бутырская в разговоре с «СЭ» прокомментировала информацию о том, что Александра Трусова может вернуться в группу к Этери Тутберидзе.

«Если Саша сама хочет обратно — надо возвращаться. Возможно, она попробовала в другом месте, ее это не устроило. Саша с родителями сами должны решать, где ей будет комфортнее готовиться к олимпийскому сезону. У Тутберидзе будет сложно, там будет большая конкуренция. Сейчас круче Саши на тренировках никого нет, а там будет целая команда из таких как она. Это может предать ей дополнительный заряд на тренировках. Иногда, такая конкуренция идет на пользу. Она будет смотреть на соперниц, понимать в какой они форме. Для человека это всегда лучше», — сказала Бутырская «СЭ».

1 апреля Этери Тутберидзе прокомментировала слова директора школы «Самбо-70» Рената Лайшева о возвращении к ней Александры Трусовой. По ее словам, Лайшев не уполномочен делать такие заявления.

Евгений Плющенко в этот же день назвал сообщение шуткой.

Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко в мае 2020 года. 16-летняя фигуристка — бронзовый призер чемпионата мира.

(Владимир Пушкарев)