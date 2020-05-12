Чемпионка мира 1999 года Мария Бутырская прокомментировала переход Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

— Это сложный вопрос — причина смены тренера, — приводит «Московский комсомолец» слова Бутырской. — Значит, произошла какая-то неясность между спортсменом и тренером. В фигурном катании такая ситуация достаточно часто случается. Не происходит уход мгновенно. Часто человек чувствует, что ему чего-то не хватает, что-то мешает. Хочет попробовать себя с другим тренером, полагая, что будет лучше результат. Бывает неудовлетворение разными факторами, скажем так.

— Решение Трусовой покинуть команду самого сильного тренера шокировало поклонников фигурного катания...

— Это нормально. Тем более, Саша у Этери недолго тренировалась, она не так давно ушла и от Александра Волкова. Поэтому..Кто его знает. Она решила, что в команде Евгения Плющенко ей будет комфортнее. Я не хотела бы какие-то гадости в данной ситуации говорить. Правду мы все равно никогда не узнаем, да и не надо этим заниматься сейчас — время само рассудит.

— Правильно ли Александра сделала с точки зрения уровня тренерской работы?

— В любом случае, это ее решение. Поэтому никто не в праве этот выбор у нее отбирать.