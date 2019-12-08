Фигурное катание
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Бутырская назвала Трусову вундеркиндом

13:46
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Первая в истории российская чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская высоко отозвалась об Александре Трусовой, ставшей бронзовой медалисткой финала «Гран-при».

— Это началось в прошлом году, а сейчас она уже пытается прыгнуть пять четверных в произвольной программе, а до этого аксель в короткой... Это вундеркинд, и она совершенствуется, пусть у нее и не все всегда получается, — цитирует Бутырскую RT. — Но по Саше видно, что прыжки — это ее стихия. Она их любит, сама балдеет, когда их исполняет. И сегодня многие пытаются вслед за Трусовой исполнять такие же сложные элементы, в том числе и юниорки.

Фигурное катание: новости и обзоры, расписание, результаты и общий зачет Гран-при

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/695252-butyrskaya-trusova-vunderkind

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