Бутырская назвала Трусову вундеркиндом

Первая в истории российская чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская высоко отозвалась об Александре Трусовой, ставшей бронзовой медалисткой финала «Гран-при».

— Это началось в прошлом году, а сейчас она уже пытается прыгнуть пять четверных в произвольной программе, а до этого аксель в короткой... Это вундеркинд, и она совершенствуется, пусть у нее и не все всегда получается, — цитирует Бутырскую RT. — Но по Саше видно, что прыжки — это ее стихия. Она их любит, сама балдеет, когда их исполняет. И сегодня многие пытаются вслед за Трусовой исполнять такие же сложные элементы, в том числе и юниорки.

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