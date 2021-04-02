Бутырская назвала грязными сплетнями перепалку Лайшева и Рудковской

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская в разговоре с «СЭ» отреагировала на перепалку генерального директора Центра спорта и образования «Самбо-70» Рената Лайшева и супруги Евгения Плющенко Яны Рудковской.

«Я никогда такие новости не читаю. Это на уровне грязных сплетен. Нужно ставить себя выше этого. Не хочется опускаться так низко. Кто кого как назвал — пусть сами разбираются, я это не очень люблю. Мне это не совсем приятно», — сказала Бутырская «СЭ».

Лайшев назвал Рудковскую дурой и обвинил академию Плющенко в краже у Этери Тутберидзе фигуристки Александры Трусовой.

(Владимир Пушкарев)