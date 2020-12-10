Бутырская назвала фаворитов в борьбе за место в сборную России

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская в интервью «СЭ» высказала мнение об основных претендентов на место в сборную России по фигурному катанию.

— Конечно, все будут бороться, — заявила Бутырская в комментарии «СЭ». — Лиза Туктамышева показала, что она может бороться и занимать первые места. Если она так же будет кататься, то сможет конкурировать с Валиевой. Саша Трусова пока еще не показывала чистые прокаты, но может собраться. Если она отпрыгает четыре четверных прыжка в произвольной программе, то будет сложно с ней бороться. Косторная после прошлого сезона — вообще прямой конкурент Валиевой. Борьба будет интересной, вообще суперской. Все будут рвать и метать.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Челябинске с 24 по 27 декабря.

(Константин Колмаков)