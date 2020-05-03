Будут ли Загитова и Медведева в составе сборной России? Ответ федерации

Почетный президент федерации Валентин Писеев рассказал, будут ли фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева включены в состав сборной России.

В минувшем сезоне Загитова приостановила спортивную карьеру, Медведева снялась с национального чемпионата перед произвольной программой из-за поломки конька.

— На исполкоме должны быть подведены итоги сезона, обсуждены планы на будущее в связи с распространением коронавируса, календарь, а также утвержден состав сборной России, который уже сформирован, но еще должен быть рассмотрен членами исполкома, — приводит слова Писеева РИА Новости. Каких-то сюрпризов в составе нет, Загитова, Медведева, Туктамышева, ясное дело, в нем присутствуют, так же как и молодые девчонки, которые себя зарекомендовали.

Допустим, ну как можно не включать в состав Загитову? Она одна из сильнейших наших фигуристок, тем более, говоря о будущем, нужно помнить, что правила нашего вида спорта вскоре могут поменяться. Много в нашем мире неясностей, поэтому не нужно тревожить спортсменов