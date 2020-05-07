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«Буду тренировать Александру, работать с ней, можно сказать, 24 на 7». Плющенко — о переходе Трусовой

12:58
Евгений Плющенко, Александра Трусова, Каролина Костнер и Александр Плющенко. Фото instagram.com
Евгений Плющенко, Александра Трусова, Каролина Костнер и Александр Плющенко. Фото instagram.com
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Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко прокомментировал переход Александры Трусовой в свою академию. Он заявил, что собирается работать с фигуристкой 24 на 7.

— Трусова — самый главный вызов в вашей тренерской карьере?

— Безусловно. Это спортсменка уже с мировым именем. Да, она пока не выиграла чемпионат мира и Европы, но у нее все впереди. Надеюсь, мы ее мечту воплотим в жизнь. Вызов очень серьезный. Я очень взвешенно подошел к вопросу ее тренерства. Я буду вынужден отказаться от своих каких-то шоу, туров, показательных выступлений и буду тренировать Александру, работать с ней, можно сказать, 24 на 7, — приводит Sport24 слова Плющенко.

Ранее Плющенко в интервью «СЭ» подтвердил переход 15-летней спортсменки. По правилам Федерации фигурного катания России переход будет оформлен только после того, как спортсменка официально объявит имя нового наставника. Александра Трусова — бронзовый призер чемпионата Европы-2020.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/other/2020-05-07-yevgeniy-plyushchenko-intervyu-o-perekhode-aleksandry-trusovoy-i-sergeya-rozanova

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