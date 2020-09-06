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«Буду работать над четверным тулупом». Туктамышева рассказала о программе на следующий сезон

15:35
Елизавета Туктамышева. Фото Reuters
Елизавета Туктамышева. Фото Reuters
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в новом сезоне будет восстанавливать четверные прыжки.

«Я чувствую, что мне удается разучивать четверной сальхов, но пока не получается завершить работу над ним. Психологически мне будет лучше продолжить его тренировать. Еще я буду работать над четверным тулупом, но пока мы решили сосредоточиться на двух тройных акселях в моей программе. Я буду восстанавливать четверные прыжки, когда пойму, что нахожусь в хорошей для этого форме», — цитирует Туктамышеву Goldenskate.

Елизавета Туктамышева — чемпионка мира и Европы по фигурному катанию-2015.

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