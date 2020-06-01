Российская фигуристка Александра Трусова в Instagram-эфире рассказала о планах на новый сезон. Спортсменка перешла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

— Тройной аксель точно будет, четверной риттбергер — если получится, вставим. Постараюсь стать намного чище, чем в прошлом сезоне. Тогда я прыгала и три четверных, и четыре. Для меня это очень важно. Надеюсь, в следующем прыгну пять. Раньше часто не могла справиться с волнением.

В новом сезоне будем много работать над скольжением, вращениями, артистизмом. Пока не знаю, с кем буду тренироваться в группе Плющенко. Насчет программ — хочу совершенно разные программы. Точно медленную. У нас много вариантов сейчас. (Дмитрий Кузнецов)