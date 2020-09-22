«Будь счастлива. Люблю!» Тарасова отреагировала на завершение карьеры Радионовой

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова в Instagram выложила фото с фигуристкой Еленой Радионовой, которая на завершила карьеру.

«Вот и наша Лена завершила карьеру официально. Ленок! Будь счастлива. Люблю тебя, всегда с тобой и твоя ТАТ», — написала Тарасова.

Бронзовый призер чемпионата мира 2015 года, первая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров Елена Радионова заявила об официальном завершении профессиональной карьеры в возрасте 21 года.