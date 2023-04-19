Буцаева: «Спасибо нашей федерации, что они разрешили Литвинцеву выступить на всероссийских соревнованиях»

Тренер по фигурному катанию Виктория Буцаева рассказала, как проходила подготовка ее подопечного Владимира Литвинцева к чемпионату мира 2023 года.

«Спасибо нашей федерации, что они разрешили Вове выступить на всероссийских соревнованиях непосредственно до вылета на чемпионат мира. Как раз было два старта, программы немножко обкатал. Конечно, он много работал, что тут говорить, и за счет еще этих двух стартов хоть как-то удалось подготовиться к чемпионату мира», — приводит «Чемпионат» слова Буцаевой.

На ЧМ-2023 Литвинцев представлял Азербайджан. Турнир прошел с 22 по 26 марта в Японии.