Бронзовый призер чемпионата Европы-2019 Линдфорс пропустит чемпионат мира

Бронзовый призер чемпионата Европы-2019 финская фигуристка Вивека Линдфорс сообщила, что пропустит чемпионате мира по медицинским показаниям. Турнир пройдет с 18 по 24 марта в японской Сайтаме.

- С нетерпением жду следующего сезона, - написала Линдфорс в своем Инстаграме.

Напомним, что чемпионат Европы в Минске выиграла россиянка Софья Самодурова. Олимпийская чемпионка Алина Загитова стала серебрянным призером.

Все о фигурном катании - здесь