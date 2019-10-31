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Бронзовый призер ЧЕ-2019 и экс-ученица Орсера снялись с этапа «Гран-при» в Китае

17:01
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Бронзовый призер чемпионата Европы-2019 Вивека Линдфорс и бывшая ученица Брайана Орсера канадка Габриэль Дейлманн не выступят на китайском этапе «Гран-при», cообщается на официальном сайте ISU.

Ранее с этапа снялась действующая вице-чемпионка мира Элизабет Турсынбаева, вместо нее была заявлена кореянка Ю Ен. На Cup of China, который пройдет с 8 по 10 ноября в Чунцине, от России выступят Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова и Софья Самодурова.

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