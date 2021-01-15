Брэди Теннелл выиграла короткую программу на чемпионате США

В США стартовал чемпионат по фигурному катанию. В первый соревновательный день короткие программы представили женщины и пары.

У женщин лучший результат показала Брэди Тенелл. Она набрала 79,40 балла. Второе место заняла Алиса Лью (76,36), третье — Мэрайя Белл (72,37).

В соревновании пар наивысший балл получили Алекса Шимека и Брендон Фрэйзер (77,46). За ними расположились Джессика-Ноэль Калаланг и Брайан Джонсон (71,30), а также Одри Лу и Миша Митрофанов (69,56).