Брэди Теннелл вернется в США после сборов с группой Мишина

Бронзовый призер Олимпийских игр-2018 в командных соревнованиях Брэди Теннелл рассказала, что ее сотрудничество с российским тренером Алексеем Мишиным временное. В настоящее время фигуристра находится на сборах вместе с группой Мишина во французском Куршевеле.

– Я начала тренировки на сборе с мистером Мишиным, в этой работе я хочу доучить то, что уже умею, ведь мне надо улучшить свои навыки, – приводит "РИА Новости" слова Теннел. – Для меня работа в группе Мишина – это потрясающий опыт. Но наше сотрудничество рассчитано только на время этого ледового сбора, а 16 июня я возвращаюсь в США.

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