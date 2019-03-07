Бразилец-фигурист на Универсиаде. Это очень смешно

Лаэрте Руан де Оливейра де Лима, фигурист из Бразилии, занявший последнее место (12,43 балла) в короткой программе у мужчин на красноярской Универсиаде, рассказал о впечатлениях от турнира. Фигурист отстал от занявшего предпоследнее место австрийца Мануэля Дрехслера на 25,59 балла.

– Это просто невероятно – сказал де Лима, – получить возможность выступить на таком крупном старте, рядом со столь сильными спортсменами, ведь я занимаюсь фигурным катанием всего полтора-два года. Мне здесь все очень понравилось – каток потрясающий, зрители отличные!

Конечно, я мог выступить и лучше, но слишком уж нервничал. Дома я тренируюсь на крошечном катке, а здесь он просто огромный. Помню свою самую первую тренировку – мне было так грустно, что я уже подумал, что никогда не вернусь на лед! Но я вернулся – и вот я здесь. Несмотря ни на что, я очень счастлив, это классный опыт!

Бразилия – не северная страна? Что поделать – это не я выбрал фигурное катание, это оно выбрало меня. (Егор Бычков)