Брайан Орсер: «Я прилечу с Медведевой на чемпионат России»

Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер в интервью ТАСС отметил, что прилетит на чемпионат России. Об этом он рассказал после выступления Медведевой на «Гран-при» в Москве, где она заняла второе место.

— Вы прилетите с Евгенией в Россию на национальный чемпионат? Там же будет не такой уж большой перерыв после чемпионата Японии...

— Да, конечно. У меня будет около недели после японского чемпионата, так что я прилечу в Россию.

— Какие цели вы поставите перед собой и Евгенией на чемпионате России?

— Мы просто будем продолжать то, что делаем. Я был бы рад увидеть от Жени в Красноярске такое же катание, как здесь — в короткой и произвольной программах. Это было бы прекрасно, а главное — это в наших силах.

Конечно, было бы хорошо, если бы ей удалось сразу отобраться в сборную, и нам не пришлось бы пытаться квалифицироваться через какой-либо другой турнир, как это было в прошлом сезоне. Хоть это и замечательно, что она получила второй шанс и воспользовалась им. Но я не думаю, что мы будем нацеливаться на какое-то конкретное место.