Брайан Орсер: "Я хотел бы пообщаться с Тутберидзе"

Тренер Евгении Медведевой канадец Брайан Орсер в интервью "СЭ" рассказал об отношении к работе Этери Тутберидзе и сложности изменений в подготовке россиянки после ее перехода.

– Вы сказали, что по плану полная адаптация Медведевой должна пройти за 18 месяцев. На данный момент Евгения идет быстрее графика, медленнее?

– В некоторых аспектах шла быстрее, в некоторых – медленнее.

– В каких медленнее?

– Она знает только один метод тренировок, у нее был только один способ подготовки. И кажется, это было просто повторение. Много-много прыжков. Я думаю, что должен быть какой-то момент, чтобы переходить к работе над чем-то фундаментальным. Скорость, навыки катания. И было сложно убедить Евгению поверить в это изменение.

– У вас в принципе несколько другой подход относительно Этери Тутберидзе, которую называют жестким тренером. Есть ли ответ на вопрос, какой лучше?

– Я никогда не скажу, что стиль другого тренера – плохой или что-то в этом роде. У меня тоже были подопечные, с которыми не получалось. Например, Турсынбаева. Она нашла правильного человека. В свое время я ей сказал: "Будет лучше, если ты останешься в Москве". Я не имел понятия, к кому она пойдет, может, в Калифорнию поедет. У меня, наверное, не очень хорошо получается с молодыми спортсменами. Я нашел свое, тренирую больше состоявшихся фигуристов, что тоже нелегко. Нелегко то, что делает Этери, и она делает действительно прекрасную работу.

– Вы когда-нибудь с ней говорили? Может быть, на какие-то отвлеченно-философские темы о методиках?

– Нет. Может быть, однажды. Я хотел бы с ней пообщаться. У меня нет по отношению к ней никаких обид или отрицательных чувств. Я сам терял хороших фигуристов. Ким Ю На, которая взяла со мной золото Олимпиады, чемпионата мира. Она ушла, это жизнь. Но я воспринял это очень тяжело, близко к сердцу. Понимаю, что Этери наверняка было тяжело, когда Евгения хотела сохранить свою жизнь в фигурном катании и нуждалась в переменах на том этапе. Мы пройдем через это, все мы. Я восхищаюсь Этери. Это не случайность, что у нее есть все эти чемпионки, юниорки. И как... человеческое создание (усмехается), я должен признать это. Каждый тренер в мире восторгается ей, смотрит и думает: "Как она эта делает?" (Дмитрий Кузнецов)

Полностью эксклюзивное интервью Орсера "СЭ" читайте скоро.