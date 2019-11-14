Брайан Орсер: «Я доволен тем, как тренировались Медведева»

Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер прокомментировал результаты жеребьевки короткой программы и тренировку своей подопечной.

Медведева выступит последней среди россиянок — 10-й, Александра Трусова — 7-й, Станислава Константинова — 9-й.

— Я доволен тем, как прошла тренировка Евгении, доволен ее формой. Все хорошо. Десятый номер? Отличный! Любой стартовый номер, который она получает, хорош, — сказал Орсер корреспонденту «СЭ». (Дмитрий Кузнецов)

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