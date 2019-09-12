Брайан Орсер: «Я бы сказал, что Медведева сейчас в хороших кондициях»

Канадский тренер Евгении Медведевой Брайан Орсер рассказал о физическом состоянии подопечной. По его словам, контрольные прокаты стали для него «первым блинчиком».

— Что думаете о физической форме Жени?

— Я бы сказал, что Евгения сейчас в хороших кондициях. Если говорить о прыжках, скорости, могу честно дать позитивную обратную связь. Да, прибавлять еще можно, и для себя я получил необходимую и важную информацию о готовности Жени, от чего мы будем отталкиваться дальше. Но даже при не лучшем прокате ее катание выглядит хорошо.

Мудрая Тамара Москвина научила меня тому, что я теперь всегда говорю в начале сезона: первые соревнования можно сравнить с известной поговоркой про первый блин (улыбается). Иногда и он получается неплохим, но обычно до идеала далеко. В этот момент ты понимаешь, сколько еще нужно муки, сахара, соли, все в таком духе (смеется). Эти прокаты сейчас для меня — именно как первый блинчик.

Так вот, те ошибки, которые есть сейчас, можно исправить. Все в порядке. Хорошо, что у нас есть возможность вот так их увидеть, в этом смысле наша миссия выполнена. Для Федерации (фигурного катания на коньках России) организация таких прокатов — разумный шаг, так как они требовательно ко всему подходят. Правда, мы могли заметить, что многие фигуристы допускали огрехи, в том числе весьма серьезные. И к этому надо относиться с пониманием, ведь для большинства сейчас идет очень ранний этап подготовки.

— Евгения рассказывала, что вы назвали произвольную программу «Мемуары гейши» лучшей в ее карьере.

?— Да, я действительно так считаю.