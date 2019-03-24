Брайан Орсер: "У Медведевой есть дух бойца"

Канадский тренер Евгении Медведевой Брайан Орсер посоветовал спортсменам держаться подальше от социальных сетей. Об этом Орсер рассказал в эксклюзивном интервью "СЭ".

Медведева завоевала бронзовую медаль на прошедшем чемпионате мира в японском Сайтаме.

– То есть вы просто слышали, что в России есть напряжение, но не более того?

– Да, как-то так. Я в принципе держусь подальше от социальных сетей. И советую это делать своим спортсменам. Но они молодые и растут вместе с ними. Я полностью воспринимаю фигурное катание как спорт. Но есть и артистическая, художественная сторона, – ответил Орсер.

– А какое между ними соотношение? 50 на 50, 70 на 30?

– Уф! Это меняется с десятилетиями. В 90-е очень многое было построено на технике. Взять хотя бы Плющенко и Ягудина. Они были “технарями”. Бриан Жубер, например. А затем у нас есть Стефан Ламбьель, который был очень артистичен. И баланс сместился. Ю На в 2010-м выиграла, потому что у нее было идеальный набор и того, и другого. То есть ты стараешься вписать этот аспект в спорт. Скольжение, скорость – это часть спорта, это не фигня какая-нибудь (смеется). Понимаете, что я имею в виду? Это не просто прыжки в четыре оборота подряд. Надо оставить людей тронутыми. То, что произошло на мужских соревнованиях в субботу. Сначала вышел Ханю и дал людям, что они хотели. Но следом вышел Чен – сразу после Ханю, в Японии, при полном зале, после 300 баллов соперника! И с Юдзуру, стоящим у бортика. Многие бы просто сломались. Но Чен это перешагнул. Думаю, у Евгении тоже это есть. Этот соревновательный инстинкт, дух бойца. И если мы еще поработаем над фундаментом, она сможет быть еще яростнее. Это как со строительством дома. (Дмитрий Кузнецов)

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