Брайан Орсер: «С Медведевой работаем над четверным сальховом»

Канадский тренер Брайан Орсер в интервью «СЭ» рассказал о четверном прыжке Евгении Медведевой, ее форс-мажоре в Красноярске, Елизавете Туктамышевой и Юдзуру Ханю.

— Продолжая столько популярную тему четверных прыжков, вы работаете над ними с Медведевой и Кураковой?

— Конечно, с обеими. С Евгенией — над четверным сальховом. Совсем скоро она вернется в Торонто и мы приступим. Сейчас поскольку сезон для нее уже завершен, именно это будет ее главной целью. И считаю, что это вполне реально, времени у нас достаточно, техника сальхова у Евгении хорошая, нам просто нужно на этом хорошенько сфокусироваться.

— А что сложнее всего для нее в освоении этого прыжка: технический нюанс или психологический момент?

— Все вместе. Я думаю, что как только она приземлит на тренировке первый четверной сальхов, барьер перед этим прыжком исчезнет. Так бывает у каждого фигуриста, осваивающего новый прыжок: стоит его сделать и уже становится легче.

— Медведева уже анонсировала, что произвольная программа следующего сезона будет поставлена под «Цирк дю Солей». Это ее идея или ваше предложение?

— Ее. Я считаю, что Медведева очень артистичная и эмоциональная фигуристка плюс опытная. Евгения услышала эту музыку и она ей понравилась, точно также было с музыкальным сопровождением к программам этого сезона. Мне кажется, Женя имеет право делать выбор самостоятельно, у нее очень хороший вкус. (Екатерина Беспалова)

Брайан Орсер: «Если бы не проблема с ботинками, Медведева легко бы попала на чемпионат Европы»