Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер в интервью ТАСС рассказал о перспективах спортсменки исполнить четверной сальхов. Он не исключил, что сделать его она может уже в этом сезоне.

— Раньше она говорила, что работает над четверным сальховом. Тренируете ли вы с ней четверные прыжки сейчас?

— Да, мы тренируем четверной. Продолжаем работу в этом направлении, делаем все необходимое вне льда, чтобы подготовить ее тело к этому. И знаете, я думаю, что как только она начнет чувствовать этот элемент, он будет для нее довольно простым. Когда-нибудь мы к этому придем.

Сейчас главное — продолжать работать и пробовать-пробовать-пробовать. И проводить нужную подготовку вне льда, которая сделает ее достаточно сильной, чтобы справиться с четверным.

— В этом сезоне мы можем увидеть четверной от Евгении на соревнованиях?

— Все возможно. Так как Женя, вероятно, не попадет в финал Гран-при, у нас будет время, чтобы сконцентрироваться на тренировках.