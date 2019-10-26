Брайан Орсер: «Медведева очень расстроена, мы оба ошеломлены»

Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер заявил, что спортсменка не намерена прекращать борьбу после неудачного выступления в короткой программе на «Гран-при» Канады. Россиянке не удался чистый прокат, и она стала только шестой, набрав всего 62,89 балла.

— Она очень расстроена, мы оба ошеломлены — не ожидали такого, — цитирует ТАСС Орсера. — Она старалась и тренировалась как никогда. Конечно, она будет кататься завтра в произвольной программе. Это будет долгий день для нас обоих.

Падение Медведевой в короткой программе на «Гран-при» Канады