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Брайан Орсер: «Медведева очень расстроена, мы оба ошеломлены»

02:13
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Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер заявил, что спортсменка не намерена прекращать борьбу после неудачного выступления в короткой программе на «Гран-при» Канады. Россиянке не удался чистый прокат, и она стала только шестой, набрав всего 62,89 балла.

— Она очень расстроена, мы оба ошеломлены — не ожидали такого, — цитирует ТАСС Орсера. — Она старалась и тренировалась как никогда. Конечно, она будет кататься завтра в произвольной программе. Это будет долгий день для нас обоих.

Падение Медведевой в короткой программе на «Гран-при» Канады

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7048140

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