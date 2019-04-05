Брайан Орсер: "Медведева будет учить четверной сальхов и четверной тулуп. Пока речь идет только о тренировках, не о соревнованиях"

Канадский тренер Евгении Медведевой Брайан Орсер прокомментировал заявление фигуристки. Двукратная чемпионка мира и Европы заявила, что собирается учить четверные прыжки в следующем сезоне. 19-летняя фигуристка стала третьей на чемпионате мира в японской Сайтаме.

– Прыжки ультра-си – это огромный риск, – сказал Орсер в интервью Olympic Channel – Тем более при новой системе судейства: если ты прыгаешь тройной аксель, но падаешь с него, то тут же получаешь минус пять баллов. Думаю, учить четверной тулуп и четверной сальхов Евгении будет проще всего. Мы начнем с сальхова. Пока речь идет только о тренировках, не о соревнованиях.

Мне кажется, что мы с Евгений преодолели самое большое препятствие – перешли на новую систему тренировок. Я знаю, что она боец, но в этом сезоне у нее было несколько турниров, которые прошли не так хорошо, она к такому не привыкла, потому что до этого была своего рода машиной.

Медведева является двукратной чемпионкой мира, а также двукратным серебряным призером Олимпиады-2018. Она тренируется под руководством канадского специалиста Орсера с мая 2018 года. Ранее Медведева занималась в группе Этери Тутберидзе.

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