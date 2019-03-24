Брайан Орсер: "Хочу, чтобы мои фигуристы выигрывали за счет катания, а не репутации"

Канадский тренер Евгении Медведевой Брайан Орсер согласен, что успех его ученицы на прошедшем чемпионате мира в японском Сайтаме отчасти связан с субъективной оценкой судей. Об этом специалист рассказал "СЭ" в интервью. 19-летняя Медведева завоевала бронзовую медаль на ЧМ.

– Кихира была одним из фаворитов. Но это соревнование. Я как тренер стараюсь никогда это глубоко не копать. Потому что а не был ли у Медведевой недооценен тройной тулуп в короткой программе? Не знаю. Его так оценили. Но ты начинаешь делать простую математику – и выходит, что Медведева могла бы получить на 4-5 баллов больше в короткой программе, то есть 80 в общей сложности, правильно? А это значит, мы бы уже были на расстоянии удара от Загитовой перед произвольной программой. И тогда бы у нас было твердое второе место. То есть ты постоянно можешь делать эти прикидки – а если так, а если этак. Так можно с ума сойти. Поэтому лучше принимать тот протокол, который вам вручили. И делать из него выводы, выходить и в следующий раз делать каскад идеально чисто. Я хочу, чтобы мои подопечные выигрывали за счет уверенного катания, а не репутации. Потому что таких случаев в фигурном катании было полно, и с моими фигуристами, – сказал Орсер. (Дмитрий Кузнецов)

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