Брайан Орсер гордится своими фигуристами. Фото

Канадский тренер Евгении Медведевой Брайан Орсер поделился в своем Инстаграме новой фотографией. На снимке позируют ученики Орсера, которые принимали участие в чемпионате мира в японской Сайтаме.

- Участники "Крикет клаб" на чемпионате мира 2019. Показывают свою лучшую позу из керлинга. Горжусь вами, ребята, - написал Орсер.

Ученица Орсера 19-летняя Медведева завоевала бронзовую медаль, а двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю - серебряную.

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