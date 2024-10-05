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Сегодня, 17:10

Бойкова — о выбросах «на бис»: «Так как мы катались последними, то никому особо не мешали»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Призеры чемпионата мира и чемпионы Европы в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский после выступления на мемориале Николая Панина-Коломенкина рассказали о том, как решили исполнить «на бис» четверной выброс.

Пара попробовала элемент впервые в карьере на соревнованиях, после неудачной попытки дуэт зашел на выброс уже после завершения проката.

Козловский: «Исполнять на бис решили спонтанно, это была идея Саши».

Бойкова: «Дима не хотел».

К: «Пришлось мне поддаться на уговоры, иначе меня бы просто съели».

— Уговор был только на одну попытку, или до победного, как делала в прошлом сезоне Камила Валиева?

Б: «Нет, я Диму не собираюсь так насиловать. Это все-таки и его работа».

Д: «Прежде всего насиловать мою психику. Потому что я больше переживаю, мне кажется, за этот выброс».

— По правилам и регламенту нет никаких проблем с такими выходами на бис? Ход Валиевой вызвал широкие разногласия.

К: «Теперь будут новые поводы для разговоров. Можете спрашивать у людей, которые ответственны за правила и регламент. Мы готовы их выслушать».

Б: «Я считаю, так как мы катали последними, то никому особо не мешали. Не вижу проблем».

— На разминке вы имитировали выброс и делали одинарный. Это особая тактика?

Б: «А зачем на разминке идти убиваться? Этот элемент, он идет как: попал-не попал в толчок. Попал — молодец. А что это тебе даст на разминке? Ничего. К тому же на выбросе накатываются очень сильные дуги и потом неудобно идти в программе. Мне нормально, я все равно, когда разминаю четверной выброс, делаю одинарный», — сказали Бойкова и Козловский.

Бойкова и Козловский впервые в карьере попытались исполнить четверной выброс, однако партнерша допустила ошибку на приземлении. Победили на соревнованиях Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Фигурное катание
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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