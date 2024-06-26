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Сегодня, 18:15

Бойкова сообщила, что защитила диплом по телерадиожурналистике

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Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чемпионка Европы по фигурному катанию Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским сообщила, что защитила на «отлично» диплом по телерадиожурналистике, а также на высший балл сдала практику и государственные экзамены.

«Дипломированный специалист», — написала спортсменка в социальных сетях.

22-летняя фигуристка обучалась в Северо-Западном институте управления — филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Ранее о защите диплома «на отлично» сообщила олимпийская чемпионка Алина Загитова.

Фигурное катание
Александра Бойкова
Алина Загитова
Дмитрий Козловский
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