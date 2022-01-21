Бойкова поделилась впечатлениями от Таллина, где проходил чемпионат Европы по фигурному катанию

Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, поделилась мнением о Таллине, в котором проходил чемпионат Европы по фигурному катанию.

На турнире пара заняла третье итоговое место, набрав по сумме выступлений 227,23 балла.

«Сегодня, впервые после долгого перерыва, я хочу поделиться с вами своими впечатлениями о Таллине. Я уже бывала в Эстонии и Таллине, но было это очень давно. Поэтому я плохо помнила, как именно выглядит город и его центр. Довольно интересно, что аэропорт находится в 10 минутах езды от центра, и уже за эту маленькую поездку ты понимаешь, что Таллин — это про прекрасный баланс между современностью и культурным наследием прошлого. В Таллине есть своя особенность, с помощью которой вы никогда не перепутаете этот город с другими! Эта особенность — необычные двери даже в самые простые, непривлекательные дома. Они все настолько разнообразные и порой замысловатые, что у меня собралась отдельная серия в галерее фотографий с таллинскими дверьми.

Если же говорить о том, что еще мне запомнилось в Таллине, так это посольства разных стран. Так получилось, что по дороге на каток мы проезжали множество посольств (Украины, Китая, Турции и другие). И все они были расположены в маленьких деревянных деревенских домиках!

Я уже говорила, что Таллин — это баланс между настоящим и прошлым. В плане архитектуры это точно так, но вот в плане населения — не знаю. Почему-то я практически не встречала на улицах города людей пожилого возраста. В основном я видела молодых людей и школьников. Возможно, так получилось, потому что гуляла я в основном днем.

Вообще же, я была очень рада вновь прогуляться по старым и новым улочкам Европы, вспомнить, что такое английский язык (хотя большинство людей в Таллине говорит на русском) и просто перезагрузится за пару свободных дней», — написала Бойкова в Instagram.