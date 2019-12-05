Бойкова и Козловский занимают второе место после короткой программы в финале «Гран-при»

На финале «Гран-при» по фигурному катанию в Турине (Италия) завершилась короткая программа у пар.

Лидирует китайская пара Суй Вэнцзин/Хань Цун — 77,50 балла. На втором месте россияне Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 76,65. Другие представители России Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин на третьем месте — 75,16. Еще одна пара из РФ Анастасия Мишина/Александр Галлямов четвертая — 71,48.

Турин (Италия)

«Гран-при»

Финал

Пары

Короткая программа

1. Суй Вэнцзин/Хань Цун (Китай) — 77,50

2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 76,65

3. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) — 75,16

4. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 71,48

5. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) — 69,67

6. Кирстен Мур-Тауэрс/Мишель Маринаро (Канада) — 67,08