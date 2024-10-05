Бойкова и Козловский высказались о первой соревновательной попытке четверного выброса

Призеры чемпионата мира и чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский прокомментировали свое выступление на мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге, а также высказались о попытке исполнить четверной выброс.

Фигуристы набрали 228,20 балла по сумме двух программ и заняли второе место.

— Немного жаль, что так получилось. Могу сказать, что в целом элемент был, — начал Козловский. — Мы уже делали несколько прокатов идеально чистых с четверным выбросом, у нас есть записи этих прокатов. Сегодня не получилось, но когда-то же надо начинать пробовать катать этот элемент в рамках соревнований? Не только на тренировках.

Хочу отметить, что несмотря на не самый удачный прокат с точки зрения ошибок, отставание от пары, которая проехала программу практически идеально, минимальное. Тут потеряли, там потеряли, все это вылилось в результат. На одну ошибку меньше и все могло быть иначе.

Начало нашего пути с четверным выбросом положено. Будем ли мы его вставлять в дальнейшем в этом сезоне, пока не знаю, будем принимать решение по факту. Все-таки мы готовились в очень короткий срок, в течение двух недель перестроили свою программу и накатывали ее. Сделали неплохую работу. Инициатива исходила от нас, в основном от Александры. Она очень хотела как-то двигаться в этом направлении, она двигатель этого процесса — и это правильно. Это ее элемент, ее здоровье и никто другой не может как-то давить на спортсменку, за нее принимать решение. Это она должна делать сама, — сказал фигурист.

— Мы на тренировках катали либо с падением, либо чисто, не было степ-аута. Обидно, что не получился выброс. Немножко не попали в толчок, когда не попадаем у меня, не получается это исправить. Если в тройных выбросах я могу это поправить, знаю, что надо делать, то с четверным просто не успеваю. Ехала всю программу обиженная сама на себя, — добавила Бойкова.

Бойкова и Козловский впервые в карьере попытались исполнить четверной выброс, однако партнерша допустила ошибку на приземлении. Победили на соревнованиях Анастасия Мишина и Александр Галлямов.