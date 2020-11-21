Бойкова и Козловский выиграли московский этап «Гран-при»

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли московский этап «Гран-при». Вторыми стали Анастасия Мишина и Александр Галямов, третьими — Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов.

Фигурное катание

Москва (Россия)

«Гран-при»

Кубок Ростелекома

Пары

Произвольная программа

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 154,27

2. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 146,46

3. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов (Россия) — 136,23

4. Ясмина Кадырова/Иван Бальчепнко (Россия) — 134,05

5. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (Россия) — 130,66

6. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов (Россия) — 109,13

Итог

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 232,56

2. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 225,80

3. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов (Россия) — 210,07

4. Ясмина Кадырова/Иван Бальчепнко (Россия) — 204,67

5. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (Россия) — 200,77

6. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов (Россия) — 176,63