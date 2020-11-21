Бойкова и Козловский выиграли московский этап «Гран-при»
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли московский этап «Гран-при». Вторыми стали Анастасия Мишина и Александр Галямов, третьими — Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов.
Фигурное катание
Москва (Россия)
«Гран-при»
Кубок Ростелекома
Пары
Произвольная программа
1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 154,27
2. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 146,46
3. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов (Россия) — 136,23
4. Ясмина Кадырова/Иван Бальчепнко (Россия) — 134,05
5. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (Россия) — 130,66
6. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов (Россия) — 109,13
Итог
1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 232,56
2. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 225,80
3. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов (Россия) — 210,07
4. Ясмина Кадырова/Иван Бальчепнко (Россия) — 204,67
5. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (Россия) — 200,77
6. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов (Россия) — 176,63
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