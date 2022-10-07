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7 октября, 23:07

Бойкова и Козловский выиграли короткую программу на Мемориале Николая Панина-Коломенкина

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Чемпионы Европы в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали первыми в короткой программе на Мемориале Николая Панина-Коломенкина — 86,54 баллов. Турнир проходит в Санкт-Петербурге.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов — вторые (86,05 баллов). Третьи — Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (71,61).

Мемориал Панина-Коломенкина

Санкт-Петербург

Пары

Короткая программа

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 86,54

2. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 86,05

3. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук — 71,61

4. Виктория Васильева/Роман Запорожец — 70,03

5. Ясмина Кадырова/Валерий Колесов — 67,48

Фигурное катание
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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