Бойкова и Козловский выиграли короткую программу на Мемориале Николая Панина-Коломенкина

Чемпионы Европы в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали первыми в короткой программе на Мемориале Николая Панина-Коломенкина — 86,54 баллов. Турнир проходит в Санкт-Петербурге.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов — вторые (86,05 баллов). Третьи — Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (71,61).

Мемориал Панина-Коломенкина

Санкт-Петербург

Пары

Короткая программа

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 86,54

2. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 86,05

3. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук — 71,61

4. Виктория Васильева/Роман Запорожец — 70,03

5. Ясмина Кадырова/Валерий Колесов — 67,48