Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали золото на этапе «Гран-при» в Москве. Они набрали 229,48 балла.

Второе место также заняли россияне — Евгения Тарасова и Владимир Морозов (216,77). Третьими стали немцы Минерва Хазе и Нолан Зегерт (186,16).

Фигурное катание

Москва (Россия)

«Гран-при»

Кубок «Ростелекома»

Пары

Произвольная программа

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 149,34

2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 139,96

3. Мириам Циглер/Северин Кифер (Австрия) — 120,18

4. Минерва Хазе/Нолан Зегерт (Германия) — 118,42

5. Ксения Столбова/Аедрей Новоселов (Россия) — 108,77

6. Ребекка Джиларди/Филиппо Амброзини (Италия) — 107,68

7. Эвелин Уолш/Трент Мишо (Канада) — 106,20

8. Одри Лю/Миша Митрофанов (США) — 99,58

Итог

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 229,48

2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 216,77

3. Минерва Хазе/Нолан Зегерт (Германия) — 186,16

4. Мириам Циглер/Северин Кифер (Австрия) — 182,02

5. Ксения Столбова/Аедрей Новоселов (Россия) — 177,51

6. Эвелин Уолш/Трент Мишо (Канада) — 168,96

7. Ребекка Джиларди/Филиппо Амброзини (Италия) — 162,76

8. Одри Лю/Миша Митрофанов (США) — 153,61

Фигурное катание: серия «Гран-при», календарь, зачет, новости и обзоры