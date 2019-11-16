Бойкова и Козловский выиграли «Гран-при России», Тарасова и Морозов — вторые
Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали золото на этапе «Гран-при» в Москве. Они набрали 229,48 балла.
Второе место также заняли россияне — Евгения Тарасова и Владимир Морозов (216,77). Третьими стали немцы Минерва Хазе и Нолан Зегерт (186,16).
Фигурное катание
Москва (Россия)
«Гран-при»
Кубок «Ростелекома»
Пары
Произвольная программа
1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 149,34
2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 139,96
3. Мириам Циглер/Северин Кифер (Австрия) — 120,18
4. Минерва Хазе/Нолан Зегерт (Германия) — 118,42
5. Ксения Столбова/Аедрей Новоселов (Россия) — 108,77
6. Ребекка Джиларди/Филиппо Амброзини (Италия) — 107,68
7. Эвелин Уолш/Трент Мишо (Канада) — 106,20
8. Одри Лю/Миша Митрофанов (США) — 99,58
Итог
1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 229,48
2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 216,77
3. Минерва Хазе/Нолан Зегерт (Германия) — 186,16
4. Мириам Циглер/Северин Кифер (Австрия) — 182,02
5. Ксения Столбова/Аедрей Новоселов (Россия) — 177,51
6. Эвелин Уолш/Трент Мишо (Канада) — 168,96
7. Ребекка Джиларди/Филиппо Амброзини (Италия) — 162,76
8. Одри Лю/Миша Митрофанов (США) — 153,61
Фигурное катание: серия «Гран-при», календарь, зачет, новости и обзоры