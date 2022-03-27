Бойкова и Козловский упрочили лидерство «Красной машины» перед прокатами женщин на Кубке Первого канала

Сразу три дуэта, выступающие на Кубке Первого канала в Саранске, превысили мировой рекорд в произвольной программе.

Больше всех набрали ученики Тамары Москвиной Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, что позволило команде Анны Щербаковой упрочить лидерство.

Перед произвольными программами женщин счет 122:119 в пользу «Красной машины».

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский («Красная машина») — 162,14 (10 очков)

2. Анастасия Мишина/Александр Галлямов («Время первых») — 161,53 (9)

3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов («Красная машина») — 159,73 (8)

4. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин («Время первых») — 145 (7)