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Сегодня, 19:35

Бойкова и Козловский упрочили лидерство «Красной машины» перед прокатами женщин на Кубке Первого канала

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сразу три дуэта, выступающие на Кубке Первого канала в Саранске, превысили мировой рекорд в произвольной программе.

Больше всех набрали ученики Тамары Москвиной Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, что позволило команде Анны Щербаковой упрочить лидерство.

Перед произвольными программами женщин счет 122:119 в пользу «Красной машины».

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский («Красная машина») — 162,14 (10 очков)

2. Анастасия Мишина/Александр Галлямов («Время первых») — 161,53 (9)

3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов («Красная машина») — 159,73 (8)

4. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин («Время первых») — 145 (7)

Фигурное катание
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин
Евгения Тарасова/ Владимир Морозов
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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