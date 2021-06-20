Бойкова и Козловский сфотографировались со Столбовой и Минчуком
12:42
Фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, в Instagram рассказала, что сборы группы Тамары Москвиной в Сочи завершились.
«Заключительный день сборов! Безумно рады были снова проводить подготовку к сезону на олимпийской арене «Айсберг» в компании настоящих профессионалов.
Спасибо всей команде за работу! Дальше — больше», — написала Бойкова.
Девушка сфотографировалась с тренером Артуром Минчуком, партнером Козловским и Ксенией Столбовой.
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