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Бойкова и Козловский сфотографировались со Столбовой и Минчуком

12:42
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Фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, в Instagram рассказала, что сборы группы Тамары Москвиной в Сочи завершились.

«Заключительный день сборов! Безумно рады были снова проводить подготовку к сезону на олимпийской арене «Айсберг» в компании настоящих профессионалов.

Спасибо всей команде за работу! Дальше — больше», — написала Бойкова.

Девушка сфотографировалась с тренером Артуром Минчуком, партнером Козловским и Ксенией Столбовой.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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