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Сегодня, 18:40

Козловский: «За элементы в программе пришлось побороться»

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Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающий в парах, рассказали о своей новой произвольной программе, в которой воплотили историю Книги Бытия — искушение Евы.

Бойкова: Наша программа — эксперимент, который предложил Даниил Маркович, я — Ева, а Дима — змей искуситель.

Козловский: Мы играем на контрасте, Саша — светлая чистая, а я такой темный.

Бойкова: У нас на руках в костюмах есть даже специальные элементы. Мы в программе соединяемся. Это показывает, что Дима как бы меня искушает.

— Как оцениваете прокат?

Козловский: Мы подсобрались, во второй части пришлось поработать, побороться за элементы.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию проходят в Санкт-Петербурге 14 — 15 сентября.

Мара Кравченко

Фигурное катание
Александра Бойкова
Дмитрий Козловский
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