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Бойкова и Козловский проведут первый сбор в Санкт-Петербурге

17:41
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Чемпионы России и Европы в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский проведут первый сбор нового сезона в Санкт-Петербурге, сообщил тренер фигуристов Артур Минчук. Спортсмены тренируются у Тамары Москвиной.

— Когда у нас в Петербурге будет разрешено тренироваться, то начнем подготовку здесь, а затем, по предварительному плану, хотим отправиться в Кисловодск, — приводит «РИА Новости» слова Минчука. — В Новогорск, думаю, не поедем в ближайшее время. Но первый сбор, в любом случае, будет в Петербурге, потому что Александра сдает экзамены, последний из которых в середине июля. Главное для нас сейчас, чтобы Сашка их сдала, поэтому никуда не дергаемся.

Часть спортсменов сборной России 25 мая начала подготовку в подмосковном учебно-тренировочном центре «Новогорск», часть — 1 июня в Кисловодске.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200601/1572300663.html

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