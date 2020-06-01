Бойкова и Козловский проведут первый сбор в Санкт-Петербурге

Чемпионы России и Европы в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский проведут первый сбор нового сезона в Санкт-Петербурге, сообщил тренер фигуристов Артур Минчук. Спортсмены тренируются у Тамары Москвиной.

— Когда у нас в Петербурге будет разрешено тренироваться, то начнем подготовку здесь, а затем, по предварительному плану, хотим отправиться в Кисловодск, — приводит «РИА Новости» слова Минчука. — В Новогорск, думаю, не поедем в ближайшее время. Но первый сбор, в любом случае, будет в Петербурге, потому что Александра сдает экзамены, последний из которых в середине июля. Главное для нас сейчас, чтобы Сашка их сдала, поэтому никуда не дергаемся.

Часть спортсменов сборной России 25 мая начала подготовку в подмосковном учебно-тренировочном центре «Новогорск», часть — 1 июня в Кисловодске.