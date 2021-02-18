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Бойкова и Козловский пропустят финал Кубка России по медицинским показаниям

12:35
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Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков сообщил, что пара Александры Бойковой и Дмитрия Козловского пропустит финал Кубка России.

«Бойкова и Козловский пропустят финал Кубка России по медицинским показаниям. Для всех, кто пропускает финал турнира, причина такая же — кто-то восстанавливается, кто-то болеет, все живые люди», — приводит слова Горшкова ТАСС.

Ранее стало известно, что финал Кубка России пропустит Александра Трусова. Турнир пройдет в Москве с 27 февраля по 2 марта.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10730025

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