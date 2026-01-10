Бойкова и Козловский прибыли в Болонью для участия в шоу Bol on Ice

Чемпионы Европы 2020 года в парном фигурном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский прибыли Италию для участия в шоу Bol on Ice.

«Мы в Болонье. Багаж получили, до арены доехали, готовимся к шоу! Все хорошо», — написал Козловский в своем Telegram-канале.

Ранее спортсменам отменили рейс из-за сильной метели в Москве.

Шоу Bol on Ice пройдет 10 января. На мероприятии также выступят дуэт Василиса Кагановская и Максим Некрасов и одиночница Мария Захарова, которые ранее уже прибыли в Италию.