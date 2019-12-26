Бойкова и Козловский: «После неудачного финала «Гран-при» получили пинка под зад»

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский признались, что сделали выводы после неудачного финала «Гран-при». Пара из Петербурга показала лучший результат сезона, набрав 80,39 балла.

Козловский: Прокат был рабочий, очень хороший. Думаю, что от нас требовалось, мы сделали. Теперь нужно готовиться к произвольной. Будет перерыв, что помогает разгрузиться.

Конкуренция не дает расслабляться. Мы не смотрим на другие пары, конечно, интересуется, какие элементы у них появляются. В целом школа парного катания в России — одна из самых мощных. Это радует, всегда любишь соревноваться с сильными оппонентами. Но прежде всего мы рады, что преодолеваем сами себя.

Шок после финала «Гран-при»? Какой шок, я вас умоляю! Мы люди, не киборги. Вот Ханю — второй начемпионате Японии. Я думаю, вряд ли он пошел убиваться. Но, конечно, заряд мотивации мы получили.

Бойкова: Пинка под зад, я бы сказала.

Козловский: Я хотел помягче сказать просто. Но согласен, нужно кататься и стараться биться везде. Ничто не мешало Евгении Медведевой и Алине Загитовой побеждать много соревнований подряд. (Дмитрий Кузнецов)

Чемпионат России по фигурному катанию 2020: расписание и трансляции