Россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали первыми в произвольной программе на «Гран-при» Канады. Они набрали 140,26 балла. Также они заняли первое итоговое место, обойдя более чем на семь баллов ближайших конкурентов.

Вторыми стали канадцы Кирстен Мур-Тауэрс и Мишель Маринаро, а замкнула тройку еще одна российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов — 128,72 балла.

Фигурное катание

Келоуна (Канада)

«Гран-при»

Пары

Произвольная программа

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 140,26

2. Кирстен Мур-Тауэрс/Мишель Маринаро (Канада) — 132,99

3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 128,72

4. Алекса Симека/Крис Нерим (США) — 128,29

5. Любовь Илюшечкина/Шарль Билодо (Канада) — 123,85

6. Джессика Калаланг/Брайан Джонсон (США) — 119,00

Итог

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 216,71

2. Кирстен Мур-Тауэрс/Мишель Маринаро (Канада) — 208,49

3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 202,29

4. Алекса Симека/Крис Нерим (США) — 199,57

5. Любовь Илюшечкина/Шарль Билодо (Канада) — 192,47

6. Джессика Калаланг/Брайан Джонсон (США) — 181,54