Бойкова и Козловский — победители «Гран-при» в Канаде, Тарасова и Морозов — третьи
Россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали первыми в произвольной программе на «Гран-при» Канады. Они набрали 140,26 балла. Также они заняли первое итоговое место, обойдя более чем на семь баллов ближайших конкурентов.
Вторыми стали канадцы Кирстен Мур-Тауэрс и Мишель Маринаро, а замкнула тройку еще одна российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов — 128,72 балла.
Фигурное катание
Келоуна (Канада)
«Гран-при»
Пары
Произвольная программа
1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 140,26
2. Кирстен Мур-Тауэрс/Мишель Маринаро (Канада) — 132,99
3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 128,72
4. Алекса Симека/Крис Нерим (США) — 128,29
5. Любовь Илюшечкина/Шарль Билодо (Канада) — 123,85
6. Джессика Калаланг/Брайан Джонсон (США) — 119,00
Итог
1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 216,71
2. Кирстен Мур-Тауэрс/Мишель Маринаро (Канада) — 208,49
3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 202,29
4. Алекса Симека/Крис Нерим (США) — 199,57
5. Любовь Илюшечкина/Шарль Билодо (Канада) — 192,47
6. Джессика Калаланг/Брайан Джонсон (США) — 181,54