Россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали первыми в короткой программе на «Гран-при» Канады. Они набрали 76,45 балла.

Вторыми стали канадцы Кирстен Мур-Тауэрс и Мишель Маринаро, набравшие 75,50 балла, а замкнула тройку еще одна российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов — 73,57 балла.

Келоуна (Канада)

«Гран-при»

Пары

Короткая программа

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 76,45

2. Кирстен Мур-Тауэрс/Мишель Маринаро (Канада) — 75,50

3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 73,57

4. Алекса Симека/Крис Нерим (США) — 71,28

5. Любовь Илюшечкина/Шарль Билодо (Канада) — 68,62

6. Джессика Калаланг/Брайан Джонсон (США) — 62,54

7. Феийао Тан/Йончао Ян (Китай) — 62,35

8. Эвелин Уолш/Трент Мишо (Канада) — 56,09