Бойкова и Козловский — первые после короткой программы в Канаде
Россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали первыми в короткой программе на «Гран-при» Канады. Они набрали 76,45 балла.
Вторыми стали канадцы Кирстен Мур-Тауэрс и Мишель Маринаро, набравшие 75,50 балла, а замкнула тройку еще одна российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов — 73,57 балла.
Келоуна (Канада)
«Гран-при»
Пары
Короткая программа
1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 76,45
2. Кирстен Мур-Тауэрс/Мишель Маринаро (Канада) — 75,50
3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 73,57
4. Алекса Симека/Крис Нерим (США) — 71,28
5. Любовь Илюшечкина/Шарль Билодо (Канада) — 68,62
6. Джессика Калаланг/Брайан Джонсон (США) — 62,54
7. Феийао Тан/Йончао Ян (Китай) — 62,35
8. Эвелин Уолш/Трент Мишо (Канада) — 56,09
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/figureskating/grand-prix/2019-2020/events/2446_21_2/