Бойкова и Козловский: «Отсутствие Тарасовой и Морозова на прокатах на нас никак не влияет»

Российские фигуристы, лидеры парного катания Александра Бойкова и Дмитрий Козловский после контрольного проката произвольной программы в Москве прокомментировали отсутствие на старте своих главных соперников по прошлому сезону — Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.

— Прокат получился концентрированный и собранный, а мы стремимся кататься раскованнее. То есть мы именно собирались на выполнение технических элементов. Программа? Есть недосказанность в связи с отменой чемпионата мира, поэтому стараемся доработать прошлогоднюю. Будут ли новые костюмы? Увидите.

Отсутствие Тарасовой и Морозова? Никак на нас не влияет. У нас такая сильная и взаимозаменяемая сборная, где каждый находится на топ-уровне. Когда выпадает один из участников, общий фон и напряжение мероприятия не меняется. Нет незаменимых людей — фраза подходит сюда идеально. У нас в сборной почти нет слабых мест, она очень целостная по всем видам, не каждая страна может такой похвастаться. (Дмитрий Кузнецов)