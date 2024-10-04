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Сегодня, 16:49

Бойкова и Козловский лидируют после короткой программы на мемориале Панина-Коломенкина

Сергей Разин
корреспондент
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Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский занимают первое место после короткой программы на мемориале Панина-Коломенкина.

Пара набрала 80,54 балла. На второй строчке расположились Анастасия Мишина и Александр Галлямов (79,38), замыкают тройку Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев (71,29).

Мемориал Панина-Коломенкина пройдет с 1 по 5 октября в Санкт-Петербурге в Академии фигурного катания.

Анастасия Мишина / Александр Галлямов
Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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